Патрушев объяснил, почему Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине

МОСКВА, 28 января, ФедералПресс. Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что страны Запада имеют непосредственный интерес в продолжении конфликта на Украине, поскольку этот процесс обеспечивает их оборонно-промышленным комплексам заказы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии