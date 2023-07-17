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Алькарас и Вондроушова сходили на ужин чемпионов «Уимблдона»

Алькарас и Вондроушова сходили на ужин чемпионов «Уимблдона»

Испанец и чешка впервые победили на британском «Большом шлеме».   Фото: twitter.com/MailOnline Алькарас сделал невозможное – обыграл Джоковича на «Уимблдоне».

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