© Piyaset/Shutterstock/FOTODOMУченые из Корейского института исследований мозга в Тэгу обнаружили, что накопление холестерина при болезни Альцгеймера может нарушать движение жидкости, которая выводит из мозга продукты жизнедеятельности.
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