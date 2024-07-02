Очередное тяжкое преступление с участием мигрантов произошло в Москве, где четверо уроженцев Киргизии просто так от нечего делать, до смерти забили мужчину.
Киргизы убили мужчину в Москве, узбеки во Владивостоке...
Комментарии
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Владислав Владислав
Джамамабаева, пошла нахрен, сама пусть своих соотечественников содержит, за свой счет.
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5 час.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья с пожизненным запретом на въезд в Россию!
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5 час.
Владислав Владислав
Согласен с вами.
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5 час.
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