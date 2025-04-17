Пасынок Намина признался в двойном убийстве, но оспаривает обвинение

Пасынок Намина признал вину в двойном убийстве, но оспаривает квалификацию обвинения. В суде он выразил несогласие с формулировкой инкриминируемого деяния, заявив о своем намерении бороться за справедливость.
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