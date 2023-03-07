Французы снова протестуют против пенсионной реформы. Стороннего наблюдателя, не знакомого с историей этих протестов, их масштабы могут впечатлить и даже […] The post Во Франции прошли привычно бесперспективные протесты appeared first on Медиакратия.
Французы снова протестуют против пенсионной реформы. Стороннего наблюдателя, не знакомого с историей этих протестов, их масштабы могут впечатлить и даже […] The post Во Франции прошли привычно бесперспективные протесты appeared first on Медиакратия.
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