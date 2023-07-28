Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. То, что сделали наши знаменитые котики из CyberCat - это просто космос.
Вы наши герои. Русские хакеры взломали базы данных разведки Великобритании
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
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23 час.
Татьяна Романова
А что с бритым королем? Никак запил с горя? По виду вылитый алкаш Колька из соседнего подъезда, который днями не просыхает. Уоллес того и гляди губу проглотит, вишь как удила-то закусил. Отпусти вожжи, дурак, несет тебя не в ту сторону, не ровен час Сармат в башка попадет, совсем мертвый будешь.
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22 час.
СК
Сергей Ковалев
хорошая работа👍
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19 час.
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