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Вы наши герои. Русские хакеры взломали базы данных разведки Великобритании

Вы наши герои. Русские хакеры взломали базы данных разведки Великобритании

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. То, что сделали наши знаменитые котики из CyberCat - это просто космос.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
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23 час.
Татьяна Романова
А что с бритым королем? Никак запил с горя? По виду вылитый алкаш Колька из соседнего подъезда, который днями не просыхает. Уоллес того и гляди губу проглотит, вишь как удила-то закусил. Отпусти вожжи, дурак, несет тебя не в ту сторону, не ровен час Сармат в башка попадет, совсем мертвый будешь.
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22 час.
СК
Сергей Ковалев
хорошая работа👍
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19 час.

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