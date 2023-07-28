Вы наши герои. Русские хакеры взломали базы данных разведки Великобритании

Татьяна Романова

А что с бритым королем? Никак запил с горя? По виду вылитый алкаш Колька из соседнего подъезда, который днями не просыхает. Уоллес того и гляди губу проглотит, вишь как удила-то закусил. Отпусти вожжи, дурак, несет тебя не в ту сторону, не ровен час Сармат в башка попадет, совсем мертвый будешь.