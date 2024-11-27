Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Пока самого эрнста не вышвырнут из СМИ результата от писем не будет! Рыба гниет с головы, поэтому смотрите, кто этого...Хватит уже терпет...
  • Евгений Алексеенко
    Раньше Сталин просматривал все фильмы,а интересно,Путин смотрит ТВ или ему все до лампочки?Я удивляюсь нашими правите...Хватит уже терпет...
  • Bogdan Stupin
    "Я у себя отменил, объявил бойкот телевидению уже более пяти лет тому назад, только интернет!". Вам - аплодисменты. О...Хватит уже терпет...

Обстановка в Курской области на 27 ноября: Что помогло уничтожить боевиков в Ольгинской роще, сколько дальнобойных ATACMS сбили на подлете к нашему аэродрому и как ВСУ пытались убить сдавшегося британского наемника

Обстановка в Курской области на 27 ноября: Что помогло уничтожить боевиков в Ольгинской роще, сколько дальнобойных ATACMS сбили на подлете к нашему аэродрому и как ВСУ пытались убить сдавшегося британского наемника

Сайт KP.RU собрал последние новости о ситуации и боях в Курской области на 27 ноября 2024 года Потери украинских войск, заблокированных в районе Ольговской рощи в Курской области, были настолько высоки, что "машины вывозили их пачками"Фото: Александр КОЦ ВСУ теряет людей и броню Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх