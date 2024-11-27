Обстановка в Курской области на 27 ноября: Что помогло уничтожить боевиков в Ольгинской роще, сколько дальнобойных ATACMS сбили на подлете к нашему аэродрому и как ВСУ пытались убить сдавшегося британского наемника

Сайт KP.RU собрал последние новости о ситуации и боях в Курской области на 27 ноября 2024 года Потери украинских войск, заблокированных в районе Ольговской рощи в Курской области, были настолько высоки, что "машины вывозили их пачками"Фото: Александр КОЦ ВСУ теряет людей и броню Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ.