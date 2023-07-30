SUSANIN

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В центре Ижевска погиб мотоциклист

В центре Ижевска погиб мотоциклист

Ижевск. Удмуртия. Вечером в субботу, 29 июля, у дома №22а по улице Советской в Ижевске водитель мотоцикла совершил наезд на металлическое ограждение, где проводились дорожные работы, и упал на транспортном средстве в разрытую яму на месте ремонта.

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