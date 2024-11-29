В Старом Крыму простятся с героем СВО

В зоне проведения Специальной военной операции погиб боец из Старого Крыма Цыбин Дмитрий Иванович. Об этом сообщила глава администрации Кировского района Елена Янчукова.
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