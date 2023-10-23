Медведь заблудился в Красноярске и не может уйти в лес

Медведь забрел в спальный район ЖК «Орбита» вечером 22 октября. По словам местной жительницы, около 18:45 мимо окон пронеслась машина полиции с сигналом и мигалками, а позже в чат дома скинули сообщение, что и по их двору промчался медведь.