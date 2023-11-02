Конфликт на Ближнем Востоке назвали воплощением худших кошмаров Зеленского

Палестино-израильский конфликт воплотил в себе все худшие опасения президента Украины Владимира Зеленского, поскольку теперь деньги Запада в большей мере будут направлены на спасение Иерусалима, а не Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии