Депутат раскрыл, как мошенники могут обмануть при покупке дачи

При покупке дачи необходимо быть бдительными, чтобы не попасться на уловки мошенников — о распространенных схемах обмана рассказал РИА Новости председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин.
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