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Наглые приставы продали квартиры пенсионерки из-за долга в 30 000 рублей. Новые детали дела

Наглые приставы продали квартиры пенсионерки из-за долга в 30 000 рублей. Новые детали дела

Avia.pro - СМИ Красноярск трясёт от ужасающей истории, от которой у пенсионеров кровь стынет в жилах: судебные приставы, словно безжалостные хищники, отобрали двухкомнатную квартиру у пожилых родителей Анны Фроликовой из-за мизерного долга в 38 тысяч рублей! Жильё, где старики-инвалиды с гордым званием «Дети войны» мечтали провести остаток дней, ушло с молотка за жалкие 3,2 миллиона, хотя его цена — почти пять! Новые подробности этого кошмара всплывают, как призраки из тёмного угла, и заставляют задуматься: кто защитит нас от тех, кто должен охранять закон? Кошмар наяву: записка, что перевернула жизнь Анна Фроликова до сих пор не может прийти в себя.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Одному пожизненно дать, и всё закончится в стране. И естественно по всё каналам ТВ и радио, интернета.
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1 д.
Константин Самарин
А когда власти узаканивали это бандформирование, при ФНС, дав ему громкое название &quot;Судебные приставы&quot;, кто-нибудь задумывался о законности его создания?
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1 д.
вц
валентина цой
а у меня сразу же возник вопрос: сколько  получила пристав, если она даже разбираться не стала?
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11 час.
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