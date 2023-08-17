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Жарю рыбу только на воде, без брызг и пригоревшего масла. Получается сочно, хрустит прекрасно: делюсь секретом

Жарю рыбу только на воде, без брызг и пригоревшего масла. Получается сочно, хрустит прекрасно: делюсь секретом

Правильно пожарить рыбу — сложная задача для большого количества начинающих кулинаров. Дело в том, что для готовки рыбы в сковороде надо обладать небольшим набором знаний.

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