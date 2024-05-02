На Кубани заморозили инвестпроекты почти на 100 млрд рублей

На Кубани заморозили инвестпроекты почти на 100 млрд рублейИнвестиционная активность предприятий Кубани заметно снизилась: по состоянию на конец апреля 2024 года заморожена примерно треть инвестиционных проектов в крае.
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