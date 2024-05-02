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На Кубани заморозили инвестпроекты почти на 100 млрд рублей

На Кубани заморозили инвестпроекты почти на 100 млрд рублей

На Кубани заморозили инвестпроекты почти на 100 млрд рублейИнвестиционная активность предприятий  Кубани заметно снизилась: по состоянию на конец апреля 2024 года заморожена примерно треть  инвестиционных проектов в крае.

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