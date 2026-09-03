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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Калинич раскрыл причины завершения карьеры: «Несколько лет я уже не испытывал прежней страсти»

Завершение карьеры 34-летнего Николы Калинича стало неожиданностью для многих. Первоначально сообщалось, что сербский форвард принял решение уйти из баскетбола, чтобы больше времени проводить с дочерью.

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