РИАП "АПРАЛ" МТ

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Вашингтон хочет пролезть в ДСНВ хоть чучелом, хоть тушкой и вернуть в него Москву, поскольку убытки $1 трлн

Вашингтон хочет пролезть в ДСНВ хоть чучелом, хоть тушкой и вернуть в него Москву, поскольку убытки $1 трлн

США долго уговаривали Россию вернуться к исполнению ДСНВ, поскольку это их «ахиллесова пята» и даже передавали данные на основании этого договора, но все оказалось безрезультатным и вот американцы объявили, что тоже прекратят их передачу нам.

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