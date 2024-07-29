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"Он хотел жениться на ней и завести ребёнка". Том Круз собирался завести семью с Эльсиной Хайровой, чтобы "укрепиться" в Великобритании

"Он хотел жениться на ней и завести ребёнка". Том Круз собирался завести семью с Эльсиной Хайровой, чтобы "укрепиться" в Великобритании

Инсайдер рассказал изданию In Touch Weekly, почему 62-летний Том Круз так спешил в отношениях с дочерью российского политика Эльсиной Хайровой: он хочет обзавестись детьми, чтобы укрепиться в Великобритании.

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