"Он хотел жениться на ней и завести ребёнка". Том Круз собирался завести семью с Эльсиной Хайровой, чтобы "укрепиться" в Великобритании

Инсайдер рассказал изданию In Touch Weekly, почему 62-летний Том Круз так спешил в отношениях с дочерью российского политика Эльсиной Хайровой: он хочет обзавестись детьми, чтобы укрепиться в Великобритании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии