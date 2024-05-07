Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Держите пенсне, Киса" или еще нет? (о словах британскому послу)

"Держите пенсне, Киса" или еще нет? (о словах британскому послу)

Графоман   Преамбула (для солидности): в одной старой компьютерной игре главный антагонист (в лице Малкольма Макдауэлла) произносит: "Well, let's make this interesting!" после чего начинается обострение сюжета.

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Комментарии
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Сергей Иовенко
А что тут такого, во времена СССР все эти страны являлись потенциальными врагами нашей страны и нигде это не скрывалось и туда были нацелено оружие, дабы ни у кого не возникало сомнение в отсутствии ответных действий. А посему, когда сбили этот корейский боинг, то визгу было выше крыши, а ответных действий ноль. А вот когда наступила пора преклонения перед западом, начиная с Горбачёва, то и и самолётик приземлился на Красной площади, а пока он летел через  страну, все чесали репу что делать, сбивать ил нет и как бы чего не вышло если его собьют. А вот времени между этими двумя событиями прошло всего то 4 года.
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1 д.
Михаил Гринжук
Раньше репу чесали а сейчас не х.... чесать.Сбивать и дело с концом. Их предупредили так что пускай потом не жуют сопли.
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20 час.

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