"Держите пенсне, Киса" или еще нет? (о словах британскому послу)

Сергей Иовенко

А что тут такого, во времена СССР все эти страны являлись потенциальными врагами нашей страны и нигде это не скрывалось и туда были нацелено оружие, дабы ни у кого не возникало сомнение в отсутствии ответных действий. А посему, когда сбили этот корейский боинг, то визгу было выше крыши, а ответных действий ноль. А вот когда наступила пора преклонения перед западом, начиная с Горбачёва, то и и самолётик приземлился на Красной площади, а пока он летел через страну, все чесали репу что делать, сбивать ил нет и как бы чего не вышло если его собьют. А вот времени между этими двумя событиями прошло всего то 4 года.