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Песков раскрыл детали встречи Путина и Моди 11 сентября в Нью-Дели

Песков раскрыл детали встречи Путина и Моди 11 сентября в Нью-Дели

Торговля и экономическое сотрудничество станут основными темами встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели в ближайшую пятницу, 11 сентября.

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