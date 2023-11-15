Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ЦАХАЛ заявили о готовности штурмовать больничный комплекс «Аль-Шифа» в Газе

В ЦАХАЛ заявили о готовности штурмовать больничный комплекс «Аль-Шифа» в Газе

Израильские военные заявили о готовности штурмовать больничный комплекс «Аль-Шифа» в секторе Газа. Как сообщает RT , подразделения ЦАХАЛ подошли вплотную к комплексу, штурм может начаться в ближайшие минуты.

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