В ЦАХАЛ заявили о готовности штурмовать больничный комплекс «Аль-Шифа» в Газе

Израильские военные заявили о готовности штурмовать больничный комплекс «Аль-Шифа» в секторе Газа. Как сообщает RT , подразделения ЦАХАЛ подошли вплотную к комплексу, штурм может начаться в ближайшие минуты.
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