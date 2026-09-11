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Tencent Music закрыла выпуск облигаций на $1 млрд

Tencent Music закрыла выпуск облигаций на $1 млрд

Китайская музыкальная платформа Tencent Music Entertainment Group (NYSE: TME, HKEX: 1698) официально объявила о закрытии публичного размещения старших необеспеченных облигаций на общую сумму $1,000 млн.

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