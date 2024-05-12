Рогалики «Минутка»: хрустящие снаружи и мягкие внутри. Ароматные, невесомые, сливочные…

Бесподобная выпечка к чаю: хрустящая снаружи, мягкая внутри и с обилием вкуснейшей начинки… Хотя есть у этих рогаликов один недостаток: слишком уж быстро они исчезают с тарелки! Рогалики из песочного теста ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА 1 ст.