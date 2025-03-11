Военкор раскрыл подробности бегства ВСУ из Курской области

Судить о полном крахе Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока рано, но враг явно ослаб. Подробности бегства противника из российского региона раскрыл военный корреспондент Александр Яремчук в своем Telegram-канале.
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