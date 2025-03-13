ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, им спецслужбы Украины собирались прислать по почте посылки с бомбами.
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ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, им спецслужбы Украины собирались прислать по почте посылки с бомбами.