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AirAsia рассчитывает выдержать скачок стоимости авиакеросина

AirAsia рассчитывает выдержать скачок стоимости авиакеросина

Генеральный директор AirAsia Tony Fernandes заявил, что авиакомпания способна справиться с резким ростом стоимости авиационного топлива.

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