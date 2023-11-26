Страна непуганых героев или долгий путь мимо Эдема

Olegus

«Хохлы упрямый народ: им кажется великолепным все то, что они изрекают, и свои хохлацкие великие истины они ставят так высоко, что жертвуют не только художественной правдой, но даже здравым смыслом... Эти упрямые мужики всегда хватаются за великое, потому что не умеют творить малого... Это глубокомысленные идиоты, которые бранят Гоголя за то, что он писал не по-хохлацки, будучи деревянными, бездарными и бледными бездельниками, ничего не имеют ни в голове, ни в сердце». Антон Чехов