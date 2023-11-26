СССР-Россия
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СССР-Россия

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Страна непуганых героев или долгий путь мимо Эдема

Страна непуганых героев или долгий путь мимо Эдема

В России, как и в любой другой стране, есть свои «завоеватели Галактики», не признающие иных аргументов, кроме силового давления и иных переговоров, кроме безальтернативного навязывания своей точки зрения.

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Комментарии
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Olegus
«Хохлы упрямый народ: им кажется великолепным все то, что они изрекают, и свои хохлацкие великие истины они ставят так высоко, что жертвуют не только художественной правдой, но даже здравым смыслом... Эти упрямые мужики всегда хватаются за великое, потому что не умеют творить малого... Это глубокомысленные идиоты, которые бранят Гоголя за то, что он писал не по-хохлацки, будучи деревянными, бездарными и бледными бездельниками, ничего не имеют ни в голове, ни в сердце». Антон Чехов
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Александр Денисов
У нас тоже было неплохое советское наследство, вот только &quot;наследники&quot; оказались никудышными...
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