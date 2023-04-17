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Забывчивый россиянин поднял на уши полицейских Суйфэньхэ

Забывчивый россиянин поднял на уши полицейских Суйфэньхэ

Предприниматель из России потерял в Суйфэньхэ пакет ценным содержимым. Полицейские пограничного отделения потратили шесть часов на поиски, и в конце концов нашли пропажу.

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