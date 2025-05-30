Конкурс детского рисунка ´Пасхальная радость´.

Воспитанники нашей воскресной школы приняли участие в торжественном награждении победителей конкурса детского рисунка ´Пасхальная радость´, которое состоялось в центре поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´.
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