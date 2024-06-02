GeForce RTX 3060 — хит среди геймеров. Видеокарта упрочила свои позиции в рейтинге Steam

Steam опубликовал статистику аппаратного обеспечения за май текущего года. В рейтинге видеокарт лидирует настольная GeForce RTX 3060, причем за месяц она упрочила свои позиции: доля одной этой модели уже перевалила за 6%.
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