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Тарифная политика Белого дома: между предвыборной спешкой и судебными запретами

Тарифная политика Белого дома: между предвыборной спешкой и судебными запретами

Команда Трампа спешно пытается закрыть все гештальты в канун выборов. Белый дом ввел очередные тарифы против Канады в ответ на действия Марка Карни, который сейчас стал лицом антитрамповского движения в западном мире.

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