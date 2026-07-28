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Царьград

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В Подмосковье подростки попали под электричку: один погиб на месте

В Подмосковье подростки попали под электричку: один погиб на месте

Под Сергиевым Посадом электричка сбила подростков во время прогулки по рельсам.Поздним вечером 27 июля на участке между станцией Сергиев Посад и платформой 76-й километр пригородный поезд сбил двух несовершеннолетних.

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