В Подмосковье подростки попали под электричку: один погиб на месте

Под Сергиевым Посадом электричка сбила подростков во время прогулки по рельсам.Поздним вечером 27 июля на участке между станцией Сергиев Посад и платформой 76-й километр пригородный поезд сбил двух несовершеннолетних.
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