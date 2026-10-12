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Овечкин забросил 930-ю шайбу, обновив снайперский рекорд НХЛ

Овечкин забросил 930-ю шайбу, обновив снайперский рекорд НХЛ

Капитан ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 11 октября обновил снайперский рекорд, забросив 930-ую шайбу в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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