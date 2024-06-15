SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    У Иовлевой долг, арест счётов на миллионы! Вы же их сами создали! Мер возмещения ущерба не предпринималось! Куда дело...Налоговая подала ...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Патамушта грива отросла."Слава и деньги"....
  • Сергей Степнов
    Рудковская очень любит педерастов"Мир сошел с ума"...

Григорий Лепс представил публике 18-летнюю возлюбленную

Григорий Лепс представил публике 18-летнюю возлюбленную

На церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Григорий Лепс появился со своей возлюбленной. Пара вместе вышла на красную дорожку, и Лепс, отвечая на вопрос о том, является ли его спутница его невестой, сказал: “Она пока не решила, но скорее всего”.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх