Григорий Лепс представил публике 18-летнюю возлюбленную

На церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Григорий Лепс появился со своей возлюбленной. Пара вместе вышла на красную дорожку, и Лепс, отвечая на вопрос о том, является ли его спутница его невестой, сказал: “Она пока не решила, но скорее всего”.
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