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Царьград

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Житель Смоленской области обманул отдыхающих в Анапе на 5 млн рублей

Житель Смоленской области обманул отдыхающих в Анапе на 5 млн рублей

В Анапе задержан 23-летний житель Смоленской области, который, по версии следствия, под предлогом выгодных вложений в продажу телефонов получил от четверых отдыхающих более 5 млн рублей и потратил их на онлайн-казино.

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