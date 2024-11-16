Куряне сообщают о найденных обломках БПЛА ВСУ на Киевской

По инсайдерской информации, пострадала крыша частного дома. О пострадавших не сообщалось. Напомним, ни в коем случае нельзя приближаться к обломкам ракет, дронов и снарядов! Это смертельно опасно!Сегодня ночью Курская область подверглась массированной атаке украинских дронов.
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