ФСБ сообщила о предотвращении атаки беспилотников на военный аэропорт в Ивановской области

Они пытались повредить боевые самолеты, уточнили в ведомствеПредставители Федеральной службы безопасности России сообщили, что на аэродроме «Северный» в Ивановской области была предотвращена диверсия, организованная украинскими диверсантами.
Они пытались повредить боевые самолеты, уточнили в ведомствеПредставители Федеральной службы безопасности России сообщили, что на аэродроме «Северный» в Ивановской области была предотвращена диверсия, организованная украинскими диверсантами.
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