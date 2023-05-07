Daily Storm

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ФСБ сообщила о предотвращении атаки беспилотников на военный аэропорт в Ивановской области

ФСБ сообщила о предотвращении атаки беспилотников на военный аэропорт в Ивановской области

Они пытались повредить боевые самолеты, уточнили в ведомствеПредставители Федеральной службы безопасности России сообщили, что на аэродроме «Северный» в Ивановской области была предотвращена диверсия, организованная украинскими диверсантами.

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