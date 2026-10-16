Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, выступая на конференции по безопасности в Центральной Азии и Афганистане, подчеркнул важность усиления защиты ядерной и гражданской инфраструктуры на фоне недавних событий на Ближнем Востоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Крайне зол": Тра...
- Кушнер сообщил о ...
- GN: отстранение К...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым