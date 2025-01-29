Депутат Швыткин: в 2025 году военные пенсии дважды проиндексируют

В 2025 году планируется проиндексировать пенсии военных пенсионеров дважды — в январе и в октябре. Такое поручение на дополнительное увеличение выплат дал президент России, сообщает радио Sputnik со ссылкой на профильный комитет Госдумы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии