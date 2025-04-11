«Израильский рис, белорусские креветки»: в мире начали искать лазейки для обхода пошлин Трампа

В связи с тарифной войной, которую развязал Дональд Трамп, в мире наблюдаются интересные процессы. Один из таких процессов связан с поиском лазеек в мировой торговле, через которые можно было бы вести бизнес с теми же США без драконовских пошлин.
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