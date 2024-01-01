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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Плющенко и его сын Александр приняли участие в новогоднем выпуске шоу «Маска» на НТВ

Евгений Плющенко и его сын Александр приняли участие в новогоднем выпуске шоу «Маска» на НТВ

Двукратный олимпийский чемпион выступил в образе дракона – символа 2024 года. Он спел песню группы «Руки Вверх!» «Крошка моя».

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