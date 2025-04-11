ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Я отменил свадьбу, когда невеста призналась, что у неё уже есть двое детей

Я отменил свадьбу, когда невеста призналась, что у неё уже есть двое детей

Вы не поверите, но я умудрился отменить собственную свадьбу буквально за день до торжества. Да-да, костюм уже висел на вешалке, кольца были оплачены, гости написали поздравления в чатике, а тут – бах! – и всё пошло кувырком.

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Комментарии
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Забава Катаева
Правильно боялась! Не знаю хрен детей рожать- если хочешь замуж! А если хочешь замуж с детьми- ПРЕДЪЯВЛЯЙ СВОИХ НАЁБЫШЕЙ Сразу ! И лишние пассажиры отвалятся, останется тот, кому ты нужна!
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10 час.
Забава Катаева
и вообще- на сз только  вот такие бляди, нет там нормальных, К СОЖАЛЕНИЮ, поэтому они и лезут на сз- в реале они никому НЕ НУЖНЫ.
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10 час.
Майя Majesty
Старо как мир...
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10 час.
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