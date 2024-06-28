Навка рассказала, что Заворотнюк скрывала от мужа несколько лет

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в выпуске программы «Сегодня вечером» на Первом канале рассказала о маленьких радостях, которые они вместе с друзьями тайком устраивали для Анастасии Заворотнюк в последние годы ее жизни.
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