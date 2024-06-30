Дубль Лаутаро Мартинеса помог Аргентине победить Перу на Копа Америка

Сборная Аргентины завершила групповой этап на Копа Америка с тремя победами в трех матчах. В ночь на 30 июня в Майами прошел матч третьего тура Копа Америка в квартете А, в котором сборная Аргентины встречалась с командой Перу.
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