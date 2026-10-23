В Сербии завершилась публичная часть кампании по досрочным выборам парламента. С полуночи 23 октября любая агитация запрещена – вплоть до окончания голосования вечером в воскресенье, 25 октября.
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