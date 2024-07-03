Партия "Единая Россия" создает совет первичных отделений

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев объявил нынешний год годом первичных отделений партии. На заседании Генерального совета под его председательством был создан совет представителей всех 89 регионов страны.
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