📹❗️Опираясь на данные операторов развернутых в тылу (на удалении 100 - 250 км) радиолокационного обнаружителя 36Д6 (либо 90К6М "Пеликан"), а также комплекса радиотехнической разведки Vera-NG, командование ВВСУ воспользовалось "окном" отсутствия патрулирования многофункциональных истребителей Су-35С и самолётов ДРЛОиУ А-50У над Брянской областью, после чего МиГ-29А противника нанес удар планирующей авиабомбой JDAM-ER по одному из мостов в Брянской области.