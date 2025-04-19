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Русское оружие

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📹❗️Опираясь на данные операторов развернутых в тылу (на удалении 100 - 250 км) радиолокационного обнаружителя 36Д6 (либо 90К6М "Пеликан"), а также комплекса радиотехнической разведки Vera-NG, командование ВВСУ воспользовалось "окном" отсутствия патрулирования многофункциональных истребителей Су-35С и самолётов ДРЛОиУ А-50У над Брянской областью, после чего МиГ-29А противника нанес удар планирующей авиабомбой JDAM-ER по одному из мостов в Брянской области.

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