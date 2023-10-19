В Белоруссии задержан серийный насильник, орудовавший в России

Уроженец Витебской области, подозреваемый в жестоких изнасилованих в Подмосковье, взят под стражу.По версии следствия, мужчина 2020 году жестоко избил и изнасиловал как минимум двух жительниц города Королев в Московской области.
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