Джонсон: конгресс США намерен голосовать по помощи Украине и российским активам

Палата представителей американского конгресса может проголосовать по отдельным законопроектам, включая документ о выделении дополнительной помощи Украине и положение о конфискации суверенных российских активов в ближайшую пятницу — 19 апреля.
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